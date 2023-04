VIDÉO - Hautes-Pyrénées : comment le département est redevenu attractif pour l'emploi

Pour le savoir, direction l'usine d'Alstom, où l’on fabrique les futurs trains hydrogènes, pour remplacer les locomotives diesel. Le carnet de commandes est bien rempli. Rien que pour le marché français, douze trains sont en fabrication. Pour ce faire, il a fallu embaucher. L’activité progresse, soit plus 9% en un an. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Dans les années 80, la société mise sur la recherche et le développement au détriment de la production. La masse salariale est réduite, tout comme la surface des ateliers.