Hôtellerie, restauration : tout est bon pour recruter

Plus de 350 000 emplois sont à pourvoir aujourd'hui dans le pays. Des dizaines de milliers dans l'hôtellerie et la restauration. Le ton est encore un peu hésitant et on le comprend. Lakhdar Gottiche est demandeur d'emploi depuis trois ans. Ce lundi 10 octobre, pour la première fois, il va servir, non pas des clients, mais des recruteurs. Il doit tout faire pour les convaincre de l'embaucher.