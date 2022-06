Pénurie de chauffeurs de cars scolaires : des lignes menacées de fermeture à la rentrée

Les régions tirent la sonnette d'alarme ce jeudi : les sociétés de transport scolaire font face à une pénurie très importante de chauffeurs de cars. Une situation qui pourrait mener à la suppression de certaines lignes à la rentrée de septembre, pourtant indispensables pour déposer les plus jeunes à l'école. Une situation qui inquiète la profession.

En cause : le manque d'attractivité du métier. Dans les centres de formation, les nouveaux candidats ne se bousculent pas et les sessions fonctionnent à peine au tiers de leur capacité. "Un exemple : pour un démarrage de session le 20 juin, je n'ai que cinq candidats et je ne suis même pas sûre de pouvoir maintenir la formation", déplore Emmanuelle Duché, directrice du centre de formation Promotrans, à Fèves (Moselle), dans notre reportage du 13H en tête de cet article.