Ils font vivre les Alpes, dans les pas du guide

À 1 000 mètres d'altitude, aux Houches (Haute-Savoie), non loin de Chamonix, Sébastien retrace l'histoire et l'usage des plantes. Une famille originaire de Maine-et-Loire n'a jamais mangé des feuilles et des fleurs, mais la montagne aiguise tous ses sens. À une heure trente de marche plus loin, il y a l'alpage de Charousse avec une vue imprenable face au massif du Mont Blanc.