VIDÉO - Tester un travail avant de s'engager : grâce à Pôle emploi, c'est possible

Olivier Morice, stagiaire en immersion, 26 ans, était chef de projet dans une société de conseil. Depuis un mois, il est stagiaire sur un chantier de l'entreprise Herminette, car il voudrait devenir charpentier. Mais avant de se lancer dans une formation, il veut essayer dans une vraie entreprise pour confirmer que c'est ce qu'il veut faire. L'employeur a mis à profit ce mois de stage pour s'assurer qu'il misait sur le bon candidat.

"On sait très vite ce dont ils sont capables sur les chantiers et on se fait une idée pour la suite", constate Estelle Pollet, responsable RH de l'entreprise, dans le reportage du JT de TF1 à retrouver en tête de cet article.