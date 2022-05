1000 euros, un an de pizzas gratuites : les étonnantes primes offertes par des restaurateurs pour recruter

Autre démarche insolite qui démontre la difficulté à recruter dans la restauration : Boris Leclercq, le patron de Bambino Rocco à Montpellier offre, lui, 1 000 euros à quiconque lui trouvera son chef cuisinier. Là encore, l'appel à la rescousse a été lancé sur Instagram par le chef en personne. "Je prends la parole, car nous avons des énormes difficultés à recruter. Vous êtes nombreux à vouloir venir manger chez nous et malheureusement on n'est pas assez pour pouvoir vous régaler et vous servir comme on aimerait", explique-t-il. Avant de poursuivre : "Je vais donc lancer un petit concours rigolo et vous transformer en recruteur professionnel. La personne qui vient d'elle-même ou qui me recommande un chef cuisinier typique italien ou un pizzaiolo, je lui offre 20 gros billet de 50 euros, ce qui fait 1000 euros", annonce-t-il, tout en montrant une liasse de billets qu'il prend aussitôt soin de mettre dans un bocal.