VIDÉO - Recrutement : les exemples qui prouvent que jouer la carte de l'humour, ça marche

Pour se distinguer, Benoit Cortot, le gérant du garage "Milton avenue" à Guéret (Creuse), a choisi de jouer la carte de l'humour. Dès l'entrée, la façade annonce la couleur en indiquant que vous êtes dans "le meilleur garage à 50 m à la ronde". Et si vous préférez appeler, voici le message du répondeur : "Notre équipe est en pleine sieste. Nous allons les réveiller en douceur". Que ce soit pour faire de la pub ou pour recruter, ici, tout est affaire de créativité. Ainsi, une photo ou une vidéo est postée chaque jour sur les réseaux sociaux.

Cette fois, le garage recherche un carrossier et pour interpeller, le gérant va l'écrire avec un seul R. "Normalement, il y a des gens qui vont commenter, ce sera plus fort qu'eux et ça devrait se partager ensuite", dit-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Et Benoit Cortot n'en est pas à son coup d'essai. Il s'explique : "Sur le papier, être garagiste dans la Creuse, il y a peu de chance pour qu'on parle de nous. Donc, soit on est comme tout le monde, on subit, on attend. Soit, on va aller chercher l'audace, on va aller là où on ne nous attend pas et aller provoquer des réactions. C'est comme ça qu'on se fait remarquer".