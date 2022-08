J'ai changé de vie en quatre jours

Ça ne fait que deux jours qu’il sait dans quel lycée il va enseigner. L’équipe se prépare à l’accueillir. Le nouvel arrivant peut compter sur ses collègues plus expérimentés. "On s’entraide, on va se réunir, on va travailler ensemble, donc, à priori, c’est simple. Notre spécialité au lycée, c’est qu’on est assez bons dans l’accueil des nouveaux", explique l’un d’eux.