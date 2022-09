J’ai des jours de télétravail obligatoires, mon employeur doit-il participer à ma facture d’énergie ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

J’ai trois jours de télétravail obligatoires par semaine. Mon employeur doit-il participer au paiement de ma facture d’énergie ?

Oui, comme le télétravail vous est imposé, ça s’apparente à des frais professionnels. "En général, ça passe par une indemnité forfaitaire, qui vous est payée chaque mois et apparaît sur votre fiche de paye via une ligne distincte, nous éclaire Carole Vercheyre Grard, avocate en droit du travail et bloggeuse très suivie.

C’est un juste retour des choses… Puisque le télétravail permet à votre employeur de "réaliser des économies d’échelle sur les locaux et les dépenses courantes", peut-on lire sur cette page dédiée au sujet par ministère du Travail. Droit à la déconnexion, prise en charge de vos repas, aménagement de votre espace de travail. "Tout est précisé dans la charte de télétravail, élaborée par votre employeur et les partenaires sociaux". N’hésitez pas à la demander au service des ressources humaines !