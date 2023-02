J'ai travaillé dans le public et le privé, dois-je faire deux demandes de départ en retraite ? Le 20H vous répond

J'ai commencé ma carrière dans le secteur public, je la termine dans le secteur privé. Faut-il faire deux demandes de départ à la retraite ?

Non, vous pouvez faire une demande unique sur le site Inforetraite, "six mois avant la date de départ souhaitée", conseille-t-on à l’Assurance retraite. Cette demande sera automatiquement transmise à toutes les caisses et à toutes les complémentaires dont vous dépendez. "Pour autant, attention, il y aura bien plusieurs dossiers de demande, un par caisse ou complémentaire", ajoute Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo, qui accompagne les retraités dans leurs démarches.

Conséquence, il n’y aura pas un seul, mais bien plusieurs virements bancaires, au moment du règlement de votre retraite. Comme le rappelle le site du service public, la pension du régime privé est versée le 9 du mois, celle du public en fin de mois, quant aux complémentaires, c’est souvent en début de mois…