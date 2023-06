J'ai un job de nuit cet été, est-ce considéré comme un travail pénible ? Le 20H vous répond

Je travaille de nuit cet été. Cela est-il considéré comme un travail pénible, pour le calcul de ma retraite par exemple ?

En principe, le travail de nuit est un facteur de pénibilité reconnu. "Le travail de nuit est susceptible d’avoir des effets sur la santé et la sécurité des travailleurs", explique-t-on au Haut-Commissariat à l’emploi et à l’engagement des entreprises. Cependant, il y a des conditions (nombreuses) à remplir pour que cela soit comptabilisé dans le cadre du compte professionnel de prévention. Compte que vous pouvez consulter gratuitement, à tout moment, via ce site.

L’Assurance maladie nous détaille les conditions à remplir. D’abord, il faut dépendre du régime général ou agricole. Ensuite, il faut avoir un contrat d’une durée supérieure ou égale à un mois, que ce soit un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Et enfin, il faut cumuler au moins 120 nuits travaillées par an ! C'est le seuil minimal pour que vos horaires de nuit génèrent des points de pénibilité. "En dessous, ça ne compte pas... Donc si vous travaillez de nuit moins de trois mois, vous n’aurez droit à rien", explique Carole Vercheyre Grard, avocate spécialisée en droit du travail.