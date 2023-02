Je fais grève, cela sera-t-il mentionné sur ma fiche de paie ? Le 20H vous répond

Je fais grève. Cela sera-t-il mentionné sur ma fiche de paie ?

Pas explicitement, non... C’est l’article R3243-4 du code du travail : "Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève ou de l’activité de représentation des salariés". C’est donc illégal. "L’enjeu, c’est d’éviter les discriminations à l’égard des salariés grévistes", décrypte Eric Rocheblave, avocat en droit du travail. Un jour de grève apparaîtra donc sous l’intitulé "absence non justifiée" sur votre bulletin de salaire. "Et cette absence sera synonyme d’une retenue sur votre rémunération", ajoute Amélie d’Heilly, avocate en droit du travail.

Dans le secteur privé, la retenue sur salaire est proportionnelle au temps d’absence. Concrètement, vous perdez une heure de rémunération si vous vous absentez une heure. La règle est plus stricte dans le secteur public, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.