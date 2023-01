"Je ne veux pas arrêter" : à 76 printemps, Claudine est la doyenne des monitrices d'auto-école

Elle est sans doute la monitrice d'auto-école la plus expérimentée de France. Mais ne parlez surtout pas de retraite à Claudine Descamps, 76 ans et 58 ans de permis de conduire au compteur. "J'ai toujours aimé conduire. Je ne veux pas arrêter. Quand je me lève le matin, je regarde mon planning, je sais que les élèves m'attendent et ils ont besoin de moi, j'ai un but", affirme Claudine.