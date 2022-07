Jobs d'été pour ados au service de la ville

Ce matin-là, un autre groupe restaure des bancs sous l'œil des habitants et des touristes. "Ça les responsabilise. Et puis, ils se rendent compte aussi que rien n'est gratuit et que pour gagner de l'argent, il faut travailler", lance une passante. "C'est très civique", rajoute un autre. Par ailleurs, 120 adolescents travailleront cet été à Annecy. Coût pour la ville : 73 000 euros.