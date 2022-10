Julien, 33 ans : la fine lame du rémoulage

Dans son camion, il a tout le nécessaire, ses machines et ses pierres à aiguiser. Le rémouleur ou repasseur, comme on l'appelait auparavant, est un métier qui se perd et dont le nom est inconnu des jeunes générations. Pourtant, c'est ce métier de solitaire, où la précision est de rigueur, qui a plu à Julien, à tout juste 33 ans.