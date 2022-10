L'armée de terre recrute : les candidats se pressent

Plus de candidats veut dire plus de choix pour le plus gros recruteur de France. Objectif de l’armée de Terre : 16 000 contrats signés en 2022. Et tous les moyens sont bons pour élargir son vivier. Sur Tiktok, de vrais soldats se mettent en scène. Les militaires font même appel à des influenceurs, payés pour casser les codes. Résultat, en effet, à l’opposé de leur rigueur légendaire.