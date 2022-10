L'enquête : Police municipale, les villes peinent à recruter

Et ces difficultés de recrutement concernent tout le territoire français. Plus de 400 postes à pourvoir à Paris, une cinquantaine à Nantes, 40 à Bordeaux ou encore 70 à Lyon. La filière est sous tension alors que de nombreux maires réélus il y a deux ans ont promis de renforcer leur effectif. Selon un syndicat, pour attirer les candidats, il faut multiplier le nombre de concours et surtout proposer des compléments de salaire et de meilleures conditions de travail.