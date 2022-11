VIDÉO - "L'Épicerie vagabonde" apporte du bio et du local aux villages de la Maurienne

Des paysages grandioses et un travail plus nomade, voilà ce qui a poussé ce couple à tout plaquer, pendant le confinement. Fabien Guglielmi était cheminot et Francine Goyet, assistante maternelle. Ces natifs de la vallée de la Maurienne (Savoie), voulaient retrouver les commerces itinérants de leur enfance. "On avait le boucher, le boulanger, qui klaxonnaient et s'arrêtaient au centre du village, et là on se retrouvait tous", témoigne Francine.