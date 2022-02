La France affiche-t-elle "l'une des productivités les plus fortes au monde", comme l'affirme Yannick Jadot ?

Commençons d'abord par une définition. Selon les économistes, la productivité est la quantité de richesse que nous produisons par heure de travail. Elle est déterminée par le niveau de qualification des travailleurs, la performance du matériel et l'organisation du travail. Comme le montre ce tableau, dans la vidéo en tête de cet article, la France se classe au 11e rang des pays les plus productifs. On n'est pas sur le podium, mais on est dans le peloton de tête.