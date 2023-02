La moitié des producteurs laitiers seront à la retraite en 2030... et les repreneurs se font rares

Depuis un an, Quentin et Bastien apprennent le métier d'éleveur laitier, dans l’espoir de reprendre une ferme de 80 vaches dans la Manche. L’investissement est de 650.000 euros pour le troupeau et les installations, un endettement qui ne laisse pas droit à l’erreur. Ni l’un ni l’autre ne sont fils d’éleveur laitier, mais ils veulent tenter l’aventure, voir si cela leur plaît.