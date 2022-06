La passion des vitraux de père en fils

Aujourd'hui, voici leur lieu de travail : une église du XIIe siècle qui surplombe la campagne girondine, classée monument historique. Après l'avoir restauré pendant plus d'un mois, Matisse Dupuy, 18 ans, et Charlie Dupuy, 25 ans, reposent le vitrail de la nef, abîmé par le temps et les intempéries.