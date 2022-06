La pêche, une histoire de famille

À la criée, Miguel Marguerie, son beau-père, est mareyeur. Chaque jour, il vend des poissons et des crustacés à des grossistes. C’est un passionné de la mer et des affaires. Comme le veut la tradition, son bateau porte le nom de ses petits-fils. Pêche et famille ne font qu’un. Florian, le fils de Jérôme, étudie au lycée maritime de Fécamp. À son tour, et par choix, lui aussi veut devenir pêcheur.