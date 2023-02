La retraite progressive est-elle plus avantageuse que le cumul emploi-retraite ? Le 20H vous répond

Qu’est-ce qui différencie la retraite progressive du cumul emploi-retraite ? Est-ce qu’elle est plus avantageuse

?

Oui, elle l’est parce qu’elle vous permet d’augmenter votre pension. Avec la retraite progressive, votre pension est recalculée intégralement au moment où vous partez à la retraite pour de bon. "En clair, toute la période de votre retraite progressive, pendant laquelle vous avez cotisé et travaillé à temps partiel, est bien prise en compte", décrypte Valérie Batigne, fondatrice et présidente de Sapiendo, une plateforme digitale spécialisée qui peut vous accompagner dans vos démarches. Vous restez actif, vous touchez une partie de votre salaire et une partie de votre retraite, les deux se complètent pour maintenir votre rémunération au même niveau. "C’est une bonne manière de préparer sa retraite, en levant le pied", poursuit l’experte.

Actuellement, environ 20.000 seniors par an optent pour la retraite progressive. "C’est très peu, le dispositif est encore méconnu, alors qu’il est assez avantageux", explique Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite, un cabinet privé qui conseille les futurs retraités.