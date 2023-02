La retraite progressive est-elle réservée à certaines professions ? Le 20H vous répond

Cela s’explique aussi par les conditions à remplir pour être éligible au dispositif, dont on retrouve la liste sur le site du service public. D’abord, il faut être âgé d’au moins 60 ans, ensuite avoir cotisé au moins 150 trimestres quel que soit le régime et surtout... accepter de travailler à temps partiel. "Le temps partiel, c’est vraiment la base du dispositif. Ça peut être entre 40 et 80%. C’est une bonne manière de préparer sa retraite, en levant le pied", conseille Valérie Batigne, fondatrice et présidente de Sapiendo, une plateforme digitale spécialisée qui peut vous accompagner dans vos démarches. Attention, il vous faut impérativement l’accord de votre employeur. Ce n’est pas acquis de droit.