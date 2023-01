Le cumul emploi-retraite est-il compatible avec une activité auto-entrepreneur ? Le 20H vous répond

Le cumul emploi-retraite est-il compatible avec une activité auto-entrepreneur ?

C’est possible et de manière "illimitée", puisqu’il n’y a pas de plafond de revenus à respecter, comme le rappelle le site du service public. "Vous pouvez travailler autant que vous voulez et toucher votre retraite en parallèle", précise Virginie Dupeyrat, directrice du cabinet MB Consultants, spécialisé dans l’accompagnement des retraités dans leurs démarches.

D’un côté, vous créez votre auto-entreprise via l’Urssaf et ce site internet dédié. Toutes les démarches sont possibles en ligne, avec effets quasi immédiats. De l’autre, vous liquidez votre retraite, selon le calendrier classique de l’Assurance retraite. "Vous faites vos démarches entre quatre et six mois avant la date de départ souhaitée, comme n’importe quel retraité", nous conseillent ses services.