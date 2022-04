Le grand format : de plus en plus de candidates pour les boulangeries

Il est 3h30 et Cécile Trotreau commence sa journée sans perdre une minute. Et pour cause, dans sa boulangerie, une course contre la montre est lancée. C'est elle la patronne depuis cinq ans. Elle a recruté deux boulangers, des apprentis et des vendeuses. Elle a également investi dans des machines pour répondre à la demande. Cécile est une femme d'affaires, mais elle met encore la main à la pâte, car elle aime ça. Le rythme chronométré ne l'a pas freiné, bien au contraire. Rien d'étonnant, pourtant Cécile est l'une des rares femmes à être boulangère. Elles ne sont que 6% en France.