Le monde du cheval, un secteur qui recrute

Caroline est l'une des professeurs de ces apprentis. "La passion enlève tout le reste. On ne vit que pour ça et du coup la vie a vraiment un sens", dit-elle. Depuis plusieurs années, le monde des courses hippiques connait le plein emploi. Des centaines de postes sont à pourvoir dans les écuries françaises et à l'étranger. Cela fait quatre ans que Maxime fréquente l'école. C'est sa dernière année en alternance pour devenir jockey.