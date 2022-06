Les buralistes font un tabac

Comme lui, ils sont nombreux à vouloir faire fortune comme buraliste. Voilà le paradoxe. Les Français fument de moins en moins, et pourtant, on s'arrache les bureaux de tabac. En 2021, 2 000 boutiques ont été vendues, un record avec des prix qui atteignent parfois plusieurs millions d'euros. À Molsheim, en Alsace, Thierry Moreno n'est pas seulement buraliste. Il est tantôt libraire, imprimeur, vendeur de jeux à gratter, et même collecteur des impôts locaux. Voilà le nouveau secret des buralistes. Ils touchent à tout, car même si les cigarettes représentent encore 50% du chiffre d'affaires, elles rapportent peu, en moyenne 80 centimes par paquet.