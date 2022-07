Les "oreilles d'or" des sous-marins

Comme tous les autres, le Suffren est aveugle. Or, sous l'eau, quand un bateau est détecté, il faut immédiatement savoir qui est en face. C'est le rôle de Forca, 37 ans, toujours prêt à donner l'alerte. "J'ai près de 20 à 30 secondes, là en l'occurrence, pour classifier cinq à six bateaux de guerre", explique-t-il. Pour savoir comment se comporter, est-ce un ami ou un ennemi, il doit déterminer le type de bateau, sa nationalité, parfois même son nom. Chacun d'eux a sa propre identité sonore. Le plus difficile, c'est de détecter d'autres sous-marins. Leur moteur est conçu pour être tellement silencieux que ce sont des détails presque indétectables qui doivent attirer l'attention.