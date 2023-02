Les petits boulots comptent-ils dans le dispositif carrière longue ? Le 20H vous répond

J'ai effectué des petits boulots avant 20 ans. Puis-je prétendre au dispositif carrière longue ?

Potentiellement oui, vous allez pouvoir partir à la retraite dès vos 60 ans. L’une des conditions pour prendre une retraite anticipée pour carrière longue, comme le rappelle le site du service public, c’est d’avoir validé au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile de vos 20 ans. Et ça, c’est tout à fait possible en cumulant les jobs étudiants ou d’intérimaire, même très courts. L’Assurance retraite nous donne un exemple : "Je suis né en 1962, j’ai 20 ans en 1982, il me faut donc cinq trimestres sur mon relevé de carrière à la fin de l’année 1982. Peu importe s’ils sont ventilés sur 1980, 1981, 1982."