VIDÉO - "Les réseaux sociaux ont tout transformé" : quand les artisans deviennent des influenceurs stars

Les réseaux sociaux gagnent de plus en plus de professionnels, parfois jusqu'à devenir des artisans influenceurs. Certains, comme Aldo Paucelle, restaurateur d'œuvres d'art, cumulent des dizaines de milliers d'abonnés. Nos équipes se sont rendues dans son atelier à Lyon (Rhône), alors qu'il préparait une courte vidéo pour montrer l'avant/après restauration. Pour lui, le téléphone est devenu un réflexe, voire une priorité, y compris avec ses collaborateurs. "Je leur dis constamment 'non non pas ce tableau-là, je veux filmer, donc je freine un peu la restauration", raconte-t-il dans le reportage ci-dessus.

Les réseaux sociaux lui rapportent aujourd'hui des clients venus de toute la planète. C'était impensable, il y a encore quelques années : "Un couple des Pays-Bas a débarqué ici un week-end pour nous faire restaurer un tableau, parce qu'il nous suit sur les réseaux sociaux", se souvient Aldo.