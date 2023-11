Les revenus de mon conjoint sont-ils pris en compte pour l'allocation handicapé ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu, une question sur l'allocation aux adultes handicapés. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je viens de me marier. Les revenus de ma femme sont-ils pris en compte dans le calcul de mon allocation aux adultes handicapés ?

Non, les règles de calcul ont changé le mois dernier, comme nous le confirme le Ministère des Solidarités et des Familles. Tout est récapitulé dans cette fiche synthétique : "seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront prises en compte dans le calcul de la prestation".

Avant cela, les revenus du conjoint étaient également pris en compte et cela pouvait pénaliser certains bénéficiaires. "Autour de 120.000 personnes vont toucher 350 euros de plus par mois", détaille-t-on au Ministère des Solidarités et des Familles. "C’est automatique, normalement ça doit apparaître dès ce mois-ci sur vos relevés de la CAF ou de la mutualité sociale agricole", précise Antoine Benoist, directeur-conseil pour Aviséa, qui accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique d’inclusion des personnes handicapées.

