Les travailleurs indépendants mieux protégés

C'est une mesure phare du projet de loi adopté mardi au Parlement. Désormais, en cas de faillite, les biens personnels des entrepreneurs indépendants ne seront plus saisissables. C'est un soulagement pour Jean-Charles Doney, gérant d'une entreprise informatique : "On prend des risques pour faire tourner une boîte, on a des employés". "Ça nous permet d'être plus libre et de voir plus clairement les contraintes", rajoute Fabrice Acourt, un gérant de chocolaterie.