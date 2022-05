Les vacances d'été menacées par la pénurie de saisonniers ?

Où sont passés les saisonniers ? Vincent Eap, directeur du camping "Airotel L'Océan" de Lacanau, en Gironde, a encore dix postes à pourvoir sur les 60 proposés cet été. Parmi les trois métiers les plus recherchés dans cet établissement, figurent les agents d'entretien, réceptionnistes et animateurs. "Avec la crise du Covid, je pense que de plus en plus de gens ont décidé de ne plus travailler le mercredi, le samedi, le dimanche, tôt le matin ou tard le soir", avance le recruteur dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

Au total, ce sont "150.000 salariés ont quitté le secteur (de l'hôtellerie-restauration) pour d'autres activités", a indiqué Olivier Guivarch, secrétaire général de la CFDT Services, à franceinfo. Conséquences : d’après les deux syndicats du milieu, l’Umih et le GNI, entre 200.000 et 300.000 places sont encore à saisir pour travailler dans des hôtels ou des restaurants, selon Le Parisien.

Vincent Eap a pourtant augmenté les salaires de toutes ses équipes : les réceptionnistes, par exemple, touchent 210 euros brut de plus par rapport à l'an passé. À l'échelle nationale, après négociations entre les syndicats de l’hôtellerie-restauration, les paies ont grimpé dans le secteur de 16,3% en moyenne depuis le 1er avril, et les heures supplémentaires devraient être plus régulièrement payées. Mais les candidats ont aussi d'autres exigences. "C'est aussi une question de conditions de travail, d'entente, d'ambiance", poursuit le gérant de camping.