Les vitraux ont du plomb dans l’aile

En haut d'une église, des artisans ont le même espoir. Ils restaurent ces vitraux vieux de 120 ans en utilisant, là encore, du plomb. Son interdiction inquiète toute la profession. Près de 1 200 PME seraient menacés comme celle d’Hugo. Il s'interroge aujourd'hui par quoi remplacer ce métal s'il était interdit. Peut-être par l'étain, mais ce matériau est deux fois plus cher que le plomb et surtout moins pratique. Ces artisans veulent à tout prix garder leur passion et perpétuer un savoir-faire ancestral.