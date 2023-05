VIDÉO - Elle promettait 500 emplois en Bretagne : pourquoi cette entreprise de viennoiseries a jeté l'éponge

L'annonce est tombée mardi sans prévenir. Par communiqué, Bridor explique que ce projet d’usine de viennoiseries industrielles était devenu trop lourd à porter. "Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre dix ans, voire certainement davantage, pour que notre projet industriel aboutisse ; lorsque nos concurrents étrangers mettent un à deux ans maximum pour obtenir les mêmes autorisations de construction", a déclaré la société dans un communiqué. Depuis l’annonce du projet en 2019, de nombreuses associations se retrouvaient, comme ici, en novembre dernier, pour manifester leur opposition.

L’usine devait s’étendre sur plus de 21 hectares, un modèle jugé hors norme et trop gourmand en eau pour le collectif CoLERE. "Le site choisi, c'est un espace naturel, des terres agricoles, il y a des espèces protégées, il y a des zones humides... C'est un projet qui coche les cases de tout ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui", explique Philippe Rocher.