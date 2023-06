VIDÉO - Entre promesses d'emploi et écologie, l'usine Bridor claque finalement la porte en Bretagne

Des militants écologistes ont fait flancher le projet. Mobilisés depuis plusieurs années, ils dénonçaient un projet hors norme et trop gourmand. Dans cette zone de plein emploi, la promesse de 500 postes ne suffit pas, selon eux. "Le collectif n'a jamais été contre la création d'emplois, bien au contraire. On pose juste la question de quel type d'emploi ? Et est-ce qu'en face, on a la main-d'œuvre pour pouvoir les pourvoir", explique Philippe Rocher, membre du collectif "Colère".