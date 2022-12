Loi immigration : en pénurie de main d'œuvre, ces patrons veulent régulariser leurs salariés

Sur le chantier du futur village des Jeux olympiques, une enquête préliminaire a été ouverte, il y a six mois, par la justice pour travail dissimulé. Depuis, un syndicaliste est parvenu à faire régulariser une trentaine d’ouvriers. Les mentalités commencent à changer, notamment dans la restauration, où il est difficile de tenir sans la main d'œuvre immigrée.

Dans cet établissement, le patron a renoncé à engager son apprenti malien devenu clandestin le jour de sa majorité. "Ce sont de bons éléments, et on en a besoin, pourquoi ne pas les garder ? Vu qu'on a des métiers tendus, et qu'on a du mal à trouver du personnel parfois. Autant garder les personnes qui ont envie de travailler, et qui sont en place", explique ce chef d'établissement. 200 000 postes seraient non pourvus dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, selon les professionnels. Plusieurs d'entre eux demandent une régularisation rapide des travailleurs sans-papiers.