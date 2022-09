VIDÉO - Loterie d'entreprise : le patron qui veut réaliser le rêve d'un de ses salariés

Et si mon entreprise réalisait mon rêve le plus fou ? C'est la question que se posent les 1100 salariés d'une société de transport basée à Saint-Priest (Rhône), que l'on découvre dans le reportage ci-dessus. Pour fêter les 120 ans de son entreprise, le PDG a décidé de lancer une loterie pour exaucer le vœu d'un de ses employés. Celui-ci doit être formulé sur un papier, et déposé dans une urne qui se déplacera dans toutes les implantations du groupe. Un seul gagnant, mais de quoi faire rêver tout le monde pendant quelque temps.