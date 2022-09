Ludovic, l'éboueur star

Mégots de cigarette, sacs et bouteilles en plastique, les merdes de chiens ou des préservatifs... Il ramasse tout. Mais avant d'être éboueur, il a été aide-soignant dans un hôpital public et dans un foyer pour personnes autistes. Ce qui embellit un peu plus sa vie aujourd'hui, c'est que l'éboueur devenu influenceur reçoit des Like tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'on le reconnaît facilement dans la rue. "La période que vit actuellement est juste incroyable. Lorsque le petit balayeur, il est reconnu, c'est magnifique, mais pas pour moi, il l'est surtout pour le métier. On m'appelle l'éboueur de TikTok, et j'en suis fier", a-t-il confié dans 7 à 8. Ludovic Franceschet a publié un livre intitulé "Plus tard, tu seras éboueur", chez City Éditions.