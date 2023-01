Réforme des retraites : qui sera concerné par le départ à 64 ans ?

Salariés du privé, du public, indépendants... Chacun se demande donc s'il aura une retraite quand ce sera son tour. Sachez que la nouvelle réforme s'appliquera aux affiliés au régime général, aux fonctionnaires, aux nouveaux entrants des régimes spéciaux et à ceux qui ont commencé à travailler très tôt.

Nadine, ouvrière agroalimentaire, fait partie de cette dernière catégorie. "64 ans, ça me vaudra 46 années de cotisation. Je ne peux pas l'accepter, non. On a des projets de vie. Quand on a commencé à travailler jeune sans interruption, c'est la double peine qui va me frapper", explique l'employée. Son mari, lui, est artisan BTP. Il espère que cette nouvelle réforme prendra surtout en compte la pénibilité de son travail.