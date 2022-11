Maison offerte à une employée de Saône-et-Loire : les plus belles histoires de patrons au grand cœur

En Inde, un patron a décidé de célébrer comme il se doit la fête de Diwali, ou fête des Lumières, un rendez-vous automnal très important dans la culture du pays, qui est l'occasion pour les habitants d'allumer des bougies, partager des repas mais aussi de s'échanger des cadeaux. En 2014, Savji Dholakia, PDG et propriétaire de la société d'exportation de diamants Hrishikesh Exporters, a voulu récompenser ses employés d'avoir atteint leurs objectifs en leur offrant des voitures, des bijoux et même des appartements d'une valeur de cinq millions de livres sterling (soit près de six millions d'euros), relève la BBC.