Manque de cueilleurs pour le muguet cette année

Durant deux semaines, le pépiniériste Melchior De Valbray, directeur de la Pépinière "Valbray" à Ollioules dans le Var, recrute près de 80 personnes. Mais depuis deux ans, il peine à trouver ceux qui veulent mettre en terre, emballer et transporter les brins de bonheur tant attendus. "On n'a pas trouvé suffisamment de monde et on a été obligé de faire appel à une boîte d'interim en Espagne", dit-il dans le sujet. "C'est un casse-tête quotidien pour nous", dit-il. Et pour maintenir la récolte qui représente 35% de son chiffre d’affaires annuel, le producteur a dû faire appel à des personnes à la retraite.