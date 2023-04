VIDÉO - Ce patron de 22 ans ne recrute que des seniors (dont sa mère)

Au départ, il a créé cette entreprise pour aider sa mère Christelle, 49 ans. Après un cancer, elle s’est retrouvée au chômage. Malgré 20 ans d’expérience dans la peinture, aucun employeur n’a voulu lui donner une seconde chance. "Mon CV intéressait beaucoup, mais j’étais très frustrée parce qu’il n’y avait jamais de suite. Pourtant l’expérience est là mais on préfère embaucher des jeunes", déplore-t-elle.

Si aujourd’hui ça marche pour elle, pourquoi pas pour d’autres ? Hélène, 59 ans, est la dernière recrue. Et Maxence ne compte pas s’arrêter là. Il a fait de l’emploi des seniors son combat. Il va recruter deux autres personnes d’ici juin. Les candidatures ne manquent pas. Chaque mois, il reçoit une dizaine de CV. "Ça fait deux ans que ce monsieur-là cherche du travail a priori, il a 59 ans. Avec le nombre d’années qu’il va lui manquer, il va se retrouver avec 600 euros de retraite. J’aimerais bien l’embaucher, le prendre tout de suite chez moi, lui dire 'hop, on te met en CDI, on te protège jusqu’à ta retraite'", sourit Maxence.