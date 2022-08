Métiers d'autrefois : les souvenirs des garde-barrières

Garde-barrières, à l'époque où l'automatisme n'était qu'un concept très futuriste. Comme on le voit sur les publicités de l'époque, lorsqu'il fallait abaisser les barrières à chaque passage du train pour empêcher les véhicules de traverser la voie et éviter ainsi les accidents. C'est tout un monde et toute une ambiance. La mère de Joseph était elle-même garde-barrières.