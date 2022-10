Métiers d'autrefois, maréchale-ferrante à 28 ans

Elle travaille avec des outils traditionnels et avec une bonne dose de patience. Sarah Tellier, jeune maréchale-ferrante, vit de sa passion tous les jours. Parfois capricieux, parfois impatient, toujours sensible... travailler avec des chevaux est loin d'être évident. Elle s'adapte à chaque équidé. Son CAP en poche en formation adulte, Sarah a créé son entreprise et s'est perfectionnée en travaillant.