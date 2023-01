Serruriers, maçons, charpentiers... Les Compagnons du devoir, l'excellence du savoir-faire

Un grand nombre de métiers enseignés par les Compagnons du devoir sont en recherche de candidats, alors qu'ils garantissent de bons emplois. C'est le cas, par exemple, des maçons. À 17 ans, Diego est convaincu d'avoir fait le bon choix : "on voyage à travers le pays et tout, et ça me plaît", explique le jeune homme. Un tour de France de trois ans minimum loin de chez soi, mais en communauté. Une motivation supplémentaire pour Anaïs, comme pour les 11 000 autres jeunes en formation chez les Compagnons.