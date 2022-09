Miramas : de village à capitale de la logistique

Ne pas tout miser sur la logistique qui, elle, rêve de s'étendre pour satisfaire des clients qui sont toujours gourmands en espace. De nouveaux bâtiments sont en construction. Certains habitants estiment qu'ils représentent une menace pour leur qualité de vie. Une petite réserve naturelle se retrouve cernée. D'un côté, des routes où défilent 3 000 camions par jour, de l'autre, des entrepôts qui veulent toujours gagner plus de terrain. Face à la fronde d'une partie de la population et des élus, les entreprises de logistiques doivent trouver des solutions et veulent s'étendre, non plus sur la largeur, mais en hauteur. La construction d'entrepôts de trois étages est prévue. À Miramas, la logistique a encore de beaux jours devant elle.