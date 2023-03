VIDÉO - Les salariés en position de force ? Les explications de François Lenglet

Le rapport de force entre employeurs et employé est en train de s'inverser, et c'est sur les salaires que cela a le plus d'effets, explique notre spécialiste économie François Lenglet sur le plateau du 20H. En 2022, l'augmentation des rémunérations en France a été de 5% en moyenne, presque deux fois plus qu'en 2021. Il n'y a pas que les diplômés qui en profitent : +5,4 % dans la grande distribution, +7,5 % dans la sécurité et gardiennage, +12 % dans la coiffure et + 16 % dans l'hôtellerie et restauration.

La moyenne reste plus faible que la hausse des prix, qui a été de 5,9 % en 2022. Notre perte de pouvoir d'achat salarial a donc été de 0,9 %. Mais c'est l'une des plus faibles en Europe. En Allemagne, elle est de -3 %, au Royaume-Uni, c'est - 5 %, et en Italie, - 8 %.