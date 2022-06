Moins de trois heures, une rue : combien de jobs décrochés ?

On n’a aucune expérience professionnelle, mais là n’est pas la question. Par exemple, on nous demande simplement "de la ponctualité, de la bonne volonté et de la bonne humeur". Même une boucherie désespérée est prête à embaucher. Il lui est impossible de trouver une personne, malgré une paie considérable. Pour une caissière, le patron de la boucherie propose un salaire pouvant aller jusqu’à 2 500, 3 000 euros. C’est bien plus que chez son voisin restaurateur, qui offre entre 1 200 et 1 700 euros nets par mois. La seule condition pour être employé, c’est d’être disponible du 1er juillet au 31 août 2022 et être prêt à quelques sacrifices.